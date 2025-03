Con “Tip-Tap“ ora si paga con lo smartphone

LUCCA Da quando Autolinee Toscane ha assunto la gestione del trasporto pubblico su gomma in Toscana, nel novembre 2021, il processo di rinnovamento del parco mezzi per il bacino lucchese è stato continuo. Sono entrati in servizio, via via, oltre cento nuovi autobus - su un parco complessivo di circa 280 mezzi - sia urbani che interurbani, che hanno permesso di ridurre notevolmente l’età media dei bus, che dai 14 anni del 2021 ora è vicina ai 10 anni. Ad aumentare è stato invece il numero degli autisti, 500 dei quali sono stati formati proprio grazie al progetto ‘Accademia’ realizzato da Autolinee Toscane. I nuovi trenta mezzi sono di varie dimensioni: 17 vanno dai 10 ai 12 metri e sono utilizzati nelle tratte di media e lunga percorrenza extraurbana, 13 invece hanno lunghezze variabili dai 7 ai 9 metri e per le loro piccole dimensioni sono impiegati lungo le linee tpl che servono località e aree dove le strade sono più strette e ripide. Nel dettaglio i trenta nuovi autobus sono: 14 Iveco Crossway da 12 metri, 3 Iveco Crossway da 10 metri, 7 Otokar Vectio Ule da 9 metri, 3 Isuzu da 7,8 metri e 3 Indcar Mobi da 7 metri. Come tutti i mezzi di Autolinee toscane sono dotati di telecamere interne di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza a utenti e autisti, protetti al posto guida dalle paretine e dal sistema di alert bottom per avvisare la sala radio in caso di emergenza. Gli autobus sono poi datati del sistema Avm in grado di seguire dalla ‘regia’ ogni spostamento del bus in tempo reale oltre ad avere un sistema di pagamento contactless ‘tip-tap’.