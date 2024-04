Con Pianeta Terra Tech nuove sfide per fare impresa sostenibile

Applicare i principi dell’ecologia e della sostenibilità a un nuovo modo di fare impresa. Questa l’estrema sintesi di Pianeta Terra Tech, l’incontro promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Editori Laterza, con la collaborazione di A11 Venture e della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. In un evento molto partecipato che ha visto l’introduzione del principal di Prometeia, Leonardo Catani, e le conclusioni di Francesco Profumo, sei start up e scale up hanno potuto proporre il proprio racconto, fatto di ricerca, innovazione e intuizione.

‘In cattedra’ dunque, introdotti da Giovanni Polidori e Federico Davini di A11 Venture, ieri sono saliti i protagonisti di questa imprenditoria così attenta ai temi più volte affrontati durante Pianeta Terra Festival: Be Dimensional, che produce materiali biocompatibili e biodegradabili Methydor, con i suoi progetti per lo stoccaggio di idrogeno gassoso, Team B-Me, specializzata nella realizzazione di dispositivi elettrochimici per l’accumulo di energia, Waterjade, leader per le soluzioni legate all’ottimizzazione dell’approvvigionamento idrico, e ancora Carpe Carbon, ideatrice di tecnologie capaci di rimuovere la Co2 presente in eccesso in atmosfera, e infine Limenet, con la sua tecnologia innovativa per lo stoccaggio dell’anidride carbonica.

Un pomeriggio in Cappella Guinigi, con tante voci per segnare la strada per lavorare e innovare nel rispetto dell’ambiente e anzi orientandosi verso la ricerca di soluzioni concrete per far convivere impresa e sostenibilità. E’ il messaggio di Pianeta Terra Tech, Innovation for life, sempre dalla parte dell’impresa sostenibile.