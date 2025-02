Con Pescucci convegno su Carlo Del Prete, eroe lucchese dimenticato

Prosegue la programmazione degli eventi dell’associazione Amici dell’Agorà Il cui calendario si trova nelle pagine del sito e fb Associazione Amici dell’Agorà e Agorà della Scienza. Venerdì 14 febbraio dalle 17.30, l’Auditorium dell’Agorà in via delle trombe, 6 si terrà un convegno dedicato alla figura di Carlo Del Prete, l’Eroe Lucchese, pioniere dell’aviazione mondiale che rappresentò una speranza, un conforto per i tanti migranti italiani nelle Americhe. I suoi successi mondiali dimostravano il valore di una identità che spesso era disprezzata dalle nazioni ospitanti, la sua presenza nelle Americhe, i suoi record mondiali suscitarono grandi ondate di entusiasmo, specie fra gli emigrati italiani e lucchesi.

Carlo del Prete (Lucca, 21 agosto 1897 – Rio de Janeiro, 16 agosto 1928) è stato marinaio e pilota militare, celebre per le sue trasvolate con Francesco De Pinedo e con Arturo Ferrarin, che lo accompagnarono nelle Americhe, stabilendo diversi record mondiali di permanenza in volo e di distanza percorsa. Per le sue straordinarie imprese, per i suoi record, per essere a quel momento l’unico uomo al mondo ad aver trasvolato tre volte l’atlantico, il 13 settembre 1928 del Prete venne insignito di Medaglia d’Oro al Valore Aeronautico.

Negli anni la sua memoria, specie nella sua città natale, è stata un poco dimenticata, tanto che la sua tomba è da 12 anni inaccessibile per gli interminabili lavori al cimitero comunale e da anni non viene celebrata una messa commemorativa o una cerimonia ufficiale. Eppure, il suo medaglione commemorativo è nel famedio dei lucchesi illustri accanto a Puccini.

Relatore del convegno, che comprenderà la proiezione di due inediti video sulle imprese del 1927 e 1928, il Dott. Paolo Pescucci che ha scritto la prima biografia dedicata all’Eroe Lucchese ed è vicepresidente di “Amici dell’Agorà”.