Con i nuovi ecografi una marcia in più all’interno dei consultori

In questi giorni, con l’arrivo di cinque nuovi ecografi nei consultori di Aulla, Carrara, Viareggio, Capannori e Ponsacco, si è completato il processo di adeguamento strumentale della rete consultoriale, con attrezzature diagnostiche capaci di rispondere con tempestività ed efficacia alle esigenze delle donne che si rivolgono a questo servizio.

“Il potenziamento della dotazione di ecografi garantirà alle utenti, in tutti i consultori dell’ASL, di usufruire di visite con un esame ecografico di supporto, a sostegno della visita stessa per il completamento del controllo clinico. Questo è di fondamentale importanza per la prevenzione e la salute femminile” dice Rosa Maranto, direttrice delle Attività consultoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

“Negli ultimi anni la dotazione ecografica dei consultori è stata progressivamente potenziata – aggiunge – grazie ad alcune donazioni e, soprattutto, a investimenti aziendali con i quali è stato possibile, ad esempio, acquisire in un anno dieci nuovi ecografi per circa 157.000 euro migliorando significativamente la qualità delle prestazioni offerte. Ogni anno sono oltre 100mila gli accessi registrati nei nostri consultori“.