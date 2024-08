con emanuela gennai

L’associazione Don Franco Baroni Odv torna a Real Collegio Estate con l’ormai consueto appuntamento musicale Melodie all’ombra del nostro campanile presentato da Emanuela Gennai. L’omaggio sarà per “Gli anni più belli“, questo il sottotitolo di un evento che si propone come un’occasione per rivivere, e cantare, alcune pietre miliari della musica italiana e internazionale, dagli anni Sessanta fino a oggi. Tra i grandi nomi degli artisti che verranno proposti, spiccano Frank Sinatra, Loredana Bertè e Mia Martini, ma anche Annalisa e Diodato. Ingresso libero.