Comunità religiosa in lutto. Scomparso don Edoardo Mori. Oggi i funerali a Gragnola

Avrà luogo oggi alle 15, nella chiesa parrocchiale di Gragnola in Lunigiana, il funerale di don Edoardo Mori, 80 anni, originario di Piazza al Serchio, dove tuttora vivono la sorella Angela e il fratello Ferdinando. Dopo la liturgia funebre la salma proseguirà per la sepoltura nel cimitero di Piazza al Serchio.

Per volontà dello scomparso sacerdote, non fiori ma donazioni alla parrocchia di Gragnola, nella quale don Edoardo era arrivato nel lontano 1975 e lì è sempre rimasto fino a pochi anni fa, fino a quando le condizioni di salute glielo avevano permesso.

Insieme a Gragnola aveva curato anche le varie parrocchie della Valle del Lucido. Don Mori, figlio di Giuseppe e Maria Masotti di Piazza al Serchio, era entrato in seminario in prima media ed era stato ordinato sacerdote dal vescovo monsignor Carlo Boiardi nella chiesa parrocchiale di Piazza al Serchio, il 25 giugno del 1967, quando non aveva ancora compiuto 23 anni.

Da sacerdote per sette anni aveva svolto l’attività pastorale a Piazza al Serchio fino alla nomina a parroco di Gragnola.

Lascia nel dolore la sorella Angela e il fratello Ferdinando con le loro famiglie. Tanti gli attestati di vicinanza giunti ai familiari in questi giorni.

Un parrocchiano ha scritto: "Ha fatto tanto per tutta la Valle del Lucido, con la sua instancabile attività dedita a garantire sempre la Messa a tutte le parrocchie da Vinca a Gragnola. La sua automobile non è mai stata ferma. Grazie, don Mori per tutto".

Dino Magistrelli