Comunità in lutto per Micheli . Capannori ricorda il presidente dell’associazione “Il Ponte“

Cordoglio a Capannori per la scomparsa del presidente dell’associazione culturale ’’Il Ponte’’ Sebastiano Micheli, all’età di 82 anni. La figlia Lucia è stata assessore. I funerali stamani alle 11 nella chiesa di Capannori. Il sindaco, Giordano Del Chiaro, lo ricorda così. "Persona di grande cultura, che con il suo impegno ha permesso di avere oggi testimonianze della civiltà contadina e di poter riflettere e scrivere sull’identità del nostro territorio. Per me è sempre stato un punto di riferimento. Un uomo di valori, innamorato di Capannori e della nostra comunità, che ha speso tutto il suo sapere, il suo tempo e la sua vita per contribuire alla solidarietà e all’identità della nostra città. Inoltre, - prosegue il primo cittadino, - sono legato da un sentimento di stima e amicizia a sua figlia Lucia, con cui ho trascorso diversi anni in giunta. "A titolo personale - prosegue il primo cittadino - e come sindaco, mando un abbraccio a lei, a tutta la famiglia di Sebastiano e alle tante persone che gli vogliono bene".

Anche l’associazione Il Ponte ricorda Micheli: "Ci uniamo al dolore della famiglia per la scomparsa del nostro presidente, figura di spicco ed anima della nostra associazione, studioso e divulgatore". Lo ricorda anche l’ex sindaco Olivo Ghilarducci: "Amico carissimo sin dall’infanzia, sono vicino alla famiglia, una perdita enorme per la comunità. Per anni ha seguito e studiato la civiltà contadina. Con il rigore di vero antropologo culturale ci ha trasmesso in continue straordinarie pubblicazioni la realtà sociale economica politica e religiosa di quel tempo. Il Comune promuova una pubblica “Fondazione Micheli Sebastiano” che con la disponibilità della famiglia sia in grado di divulgare l’enorme materiale su cui stava ancora lavorando".

Ma.Ste.