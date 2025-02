"Comunità attenta ai cambiamenti climatici"

LUCCANon ha dubbi l’assessore Cristina Consani all’indomani del Premio “Citta per il Verde” ricevuto dal Comune di Lucca. Lo ribadisce convintamente asserendo che "il vero valore aggiunto delle nostre politiche ambientali è stato il coinvolgimento delle nuove generazioni; abbiamo puntato sulla formazione e sulla consapevolezza dei giovani, perché solo attraverso l’educazione ambientale possiamo costruire un futuro più sostenibile. Rendere le scuole protagoniste di progetti sul verde urbano ha permesso di sviluppare una cultura del rispetto e della cura dell’ambiente che avrà effetti positivi a lungo termine".Un processo culturale, dunque, di consapevolezza e di stimolo rivolto ai giovani di oggi, alla luce delle problematiche correlate alla crisi climatica. Prosegue Consani: "Questo premio ci stimola a proseguire su questa strada, rendendo Lucca sempre più vivibile e resiliente di fronte alle sfide ambientali; ringrazio tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a migliorare il nostro verde urbano: dagli operatori ai tecnici, fino ai cittadini che con il loro senso civico aiutano a preservarlo".L’assessore conclude guardando l’orizzonte: "Investire nell’ambiente significa investire nel futuro della nostra comunità e questo riconoscimento è un grande orgoglio per Lucca e per tutti coloro che credono in una città più verde e sostenibile".Maurizio Guccione