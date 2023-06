Comune e volontariato Doppio accordo siglato per rafforzare la sinergia

La giunta municipale di Barga ha deliberato due atti di indirizzo relativi alla sottoscrizione di convenzioni con altrettante associazioni di Volontariato.

La prima riguarda l’Arciconfraternita di Misericordia di Barga che come gli anni passati ha offerto al Comune di Barga la propria disponibilità per lo svolgimento di servizi attinenti al settore della Protezione Civile e per attività di supporto alla Pubblica Amministrazione.

Il comune, negli atti di indirizzo, riconosce l’interesse pubblico di poter far riferimento ad una Associazione sul territorio che può mettere a disposizione mezzi e risorse per affrontare situazioni particolari ed emergenziali, quali gli eventi calamitosi, ma anche per attività più ordinarie in cui è necessaria la presenza di personale qualificato e che sicuramente l’Arciconfraternita di Misericordia di Barga ha già dato prova di svolgere correttamente e con professionalità il proprio lavoro nell’ambito della Protezione Civile, intervenendo in situazioni di emergenza e prestando il proprio servizio a supporto dell’organizzazione di eventi dell’Amministrazione Comunale. La convenzione prevede l’impiego dei volontari della Misericordia per lo svolgimento di molteplici attività relative sia al supporto nelle manifestazioni ed iniziative, sia nel presidio del territorio cittadino, che nella collaborazione in situazioni emergenziali e calamitose.

Un impiego pari ad un anno e che prevede per l’associazione un piccolo contributo, di 2 mila euro. Nella convenzione è previsto anche da parte del comune di mettere a disposizione dell’Arciconfraternita di Misericordia di Barga in comodato gratuito i locali posti al piano seminterrato della Scuola Materna di Castelvecchio Pascoli per la custodia dei mezzi e delle attrezzature, prevedendo al contempo a carico dell’Associazione l’ordinaria manutenzione del giardino della scuola. L’altro atto di indirizzo riguarda la sottoscrizione di una convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri, Nucleo Provinciale di Volontariato e Protezione Civile ANC Lucca per la presenza di personale per le attività di gestione delle emergenze durante gli eventi e gli spettacoli presso il teatro dei Differenti. Anche in questo caso l’associazione ha svolto questo incarico già da anni con professionalità e correttezza. Anche in questo caso ci sarà un contributo a sostegno dell’associazione di 2 mila euro.

Luca Galeotti