Comune, delibera di indirizzo per il recupero dello stadio

A pochi giorni dall’annuncio della bocciatura del progetto da 50 milioni di Aurora Immobiliare per il rifacimento dello stadio Porta Elisa (troppo incompleta la documentazione e sostanzialmente inevase le prescrizioni della conferenza dei servizi del marzo del 2022), il Comune di Lucca non sta con le mani in mano e nell’ultima riunione di giunta decide di approvare una delibera di indirizzo per il recupero dello storico impianto cittadino.

In pratica, l’amministrazione Pardini si impegna, come si legge nella delibera, ad "attivare le procedure necessarie per una riqualificazione complessiva dello Stadio Porta Elisa, tali da renderlo idoneo per strutture, dotazioni e impianti per la serie B e adeguabile alla serie A, valutando preventivamente l’interesse del coinvolgimento attivo del club o, in alternativa, procedere ad una progettazione da parte dell’amministrazione finalizzata a una concessione, o ancora, intervento diretto dell’amministrazione anche previo reperimento di finanziamenti sull’impiantistica sportiva". Due dunque le strade come accennato durante la conferenza stampa di otto giorni fa in cui il sindaco Pardini e gli assessori Barsanti e Buchignani annunciavano la bocciatura del progetto targato Aurora (che nel frattempo ha dichiarato di volersi rivolgere al Tar): o un recupero insieme a un soggetto privato, attraverso un project financing o una concessione congrua dell’impianto, oppure il Comune farà da sé. E in quel caso, attraverso stanziamenti nel piano triennale delle opere intende recuperare la struttura partendo, con ogni probabilità, dalla tribuna coperta.

A breve, in giugno, partiranno i lavori per il rifacimento del manto erboso (in condizioni penose da almeno 10 anni): saranno anch’essi a carico del Comune, in quanto proprietario, mentre la manutenzione sarà a spese della Lucchese. Nei prossimi mesi, già previsti anche i lavori di adeguamento delle torri faro e dell’impianto di videosorveglianza.