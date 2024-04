Compleanno lucchese per Greenaway. E Hoffman si fa raggiungere dai figli

Un compleanno tutto lucchese per il regista del film Peter Greenaway che ieri, 5 aprile, ha compiuto 82 anni e ha festeggiato, ovviamente lontano dai “riflettori“ nella nostra città. Originario di Newport Greenaway oltre a essere regista, è sceneggiatore, montatore, pittore e persino scrittore.

Le arti visive e il loro magico assemblaggio e rappresentazione sono il suo punto di forza in ogni declinazione possibile, a partire da quel primissimo capolavoro del 1982 “I misteri del giardino di Compton House“ per arrivare anche a “Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante“ del 1989 fino a Nightwatching del 2007 dove anche qui riaffiora la passione pittorica e si richiama a un celebre dipinto di Rembrandt. Intanto le riprese lucchesi procedono a tamburo battente, con cast, produzione e maestranze che entrano sempre più nel tessuto cittadino.

Ne è testimonianza anche il fatto che il Mercato del Carmine in questi giorni sia divenuto mensa-catering riservata a circa 200 persone che stanno lavorando al film, talvolta per il pranzo, altre per la cena a seconda delle esigenze di copione. Meno “visibile“ e decisamente più ritirata la protagonista della pellicola firmata dal regista britannico, Helen Hunt, ma Dustin Hoffman forse non è più esagerato dire che è uno di noi. E si trova talmente a suo agio in città che dispensa con grande generosità e simpatia strette di mano e selfie, recentemente anche con i titolari della pizzeria Umberto che sono anche i nuovi gestori del Caffè delle Mura. Inoltre in questi giorni Dustin Hoffman si è fatto raggiungere a Lucca da figli e nipoti per poter godere un po’ di famiglia anche durante le riprese.

Un bel clima, da tutti i punti di vista, con il cast che si trova a suo agio in una città che, per sua natura, non è particormente assillante neanche con stelle di questo calibro, e con i cittadini stessi che stanno offrendo la massima collaborazione di fronte ai disagi dei divieti necessari per far spazio al set. La prossima settimana le riprese, per la prima e probabilmente unica volta, “voleranno“ oltre le Mura. E non solo in senso figurato. Infatti sono previsti due giorni di ciak spettacolari all’aeroporto di Tassignano.

Laura Sartini