Commerciante insegue e acciuffa il ladro: "Mi hanno aiutato alcuni passanti"

Caccia al ladro, con successo. Movimentato episodio ieri intorno alle 18.15 nel centro storico. Un giovane ladruncolo appena entrato ha infatti portato via tre giacconi e una camicia dal negozio Tenucci in via Beccheria, scappando a piedi. Pensava di far perdere le proprue tracce facilmente e invece gli è andata male, perché il titolare, Carlo Tenucci, dopo aver visto la scena nelle telecamere di sicurezza si è lanciato al suo inseguimento. "Grazie all’aiuto di alcuni passanti – racconta Carlo Tenucci – ho avuto le indicazioni giuste per inseguirlo. L’ho raggiunto nella piazzetta di “Olio su tavola“, che non ha sbocchi, ma nel tentativo di agguantarlo sono scivolato. La fuga è proseguita in via del Gallo dove due ragazzi e una ragazza l’hanno bloccato. Io l’ho afferrato e tenuto fermo mentre stavano per arrivare i carabinieri. Si è divincolato e ha spinto a terra una ragazza ma poi l’abbiamo ripreso. Poi i militari l’hanno arrestato. E’ un giovane sui trent’anni, la scena del furto è stata ripresa dalle telecamere. La merce? In totale oltre 800 euro. Ho il sospetto che sia lo stesso ladro che ha agito due settimane fa...".