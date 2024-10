Commedia, musica e racconto. La nuova stagione dell’"Alfieri"

Al Gran Gala del Teatro Alfieri a Castelnuovo, con l’attore Renato Raimo, che sarà anche il protagonista del primo spettacolo in cartellone, le cantanti garfagnine doc Maria Elena Grandini e Lorenza Rocchiccioli, lo storico Oscar Guidi, l’attrice Marisa Boriolo, l’assessore Alessandro Pedreschi, con la regia e il coordinamento di Michela Innocenti, da qualche anno autentica anima e motore propulsore del teatro Alfieri, è stata presentata la nuova stagione teatrale 2024-2025 in programma al Vittorio Alfieri nel capoluogo garfagnino con artisti del calibro di Stefano Fresi, Ottavia Piccolo, Paolo Rossi, Giuseppe Cederna, Paolo Jannacci, Renato Raimo, Beatrice Visibelli e altri ancora.

Otto gli spettacoli e tre appuntamenti fuori abbonamento nel cartellone, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l’amministrazione comunale di Castelnuovo. Sabato 26 ottobre, alle ore 21.15, come per tutti gli spettacoli successivi, si terrà l’anteprima fuori abbonamento "L’altro Giacomo", portato in scena da Renato Raimo, improntato su alcuni aspetti della vita di Giacomo Puccini. La stagione in abbonamento si apre giovedì 21 novembre, sempre alle 21.15 con Stefano Fresi, che porta in scena "Dioggene", tre monologhi in tre lingue diverse (volgare toscano, romanesco e italiano contemporaneo). Domenica 15 dicembre in scena Paolo Rossi con "Da questa sera si recita a soggetto". Partendo dal testo di Pirandello, si parte per un viaggio accompagnati dal capocomico Paolo Rossi e la sua compagnia. Sabato 18 gennaio, spazio alla musica con Paolo Jannacci & Band "In concerto con Enzo".

Domenica 26 gennaio, va in scena lo spettacolo di Nicola Zavagli "Quanta strada ha fatto Bartali!" con Beatrice Visibelli. Sabato 8 febbraio, "Capitolo Due" di Neil Simon. Uno spettacolo di Massimiliano Civica con Maria Vittoria Argenti, Ilaria Martinelli, Aldo Ottobrino e Francesco Rotelli. Mercoledì 26 febbraio "Otello" con Giuseppe Cederna, per la regia di Emanuele Gamba. Sabato 8 marzo, lo spettacolo fuori abbonamento "Nocturnalia". Storie di donne e di streghe di Marisa Boriolo, per la regia di Michela Innocenti, con la locale Compagnia Il Circo e La Luna.

Martedì 11 marzo "Premiata pasticceria Bellavista", una commedia di Vincenzo Salemme con Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino. Venerdì 28 marzo, Ottavia Piccolo, accompagnata dai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, porta in scena "Matteotti (Anatomia di un fascismo)" di Stefano Massini. Sabato 12 aprile, fuori abbonamento, spazio alla musica con gli Androgynus, con giovani interpreti protagonisti del Circuito toscano, progetto speciale curato da Fondazione Toscana.

Per gli abbonamenti rivolgersi allo 0583.641007; mail [email protected]. Rinnovo abbonamenti inizia il 14 fino al 24 ottobre; per i nuovi abbonamenti dal 28 ottobre al 7 novembre.

Dino Magistrelli