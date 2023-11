Comics, una partenza sotto la pioggia. Qualche disagio, poi fila tutto liscio

Lucca, 2 novembre 2023 – La prima giornata è filata liscia e senza troppi problemi, nonostante le polemiche della vigilia innescate dalla defezione di Zerocalcare e andate avanti ancora fino a ieri, ma anche le pessime condizioni meteo. Invece, la carica dei quasi 60mila provvisti di biglietto (più migliaia senza) va in archivio senza eccessivi problemi. Salvo, quelli, inevitabili da ‘primo giorno‘. Come le code anche un po’ esasperanti per ritirare i braccialetti e la calca per entrare negli stand; cose alle quali gli appassionati di Lucca Comics sono ormai piuttosto avvezzi. Il festival ormai veleggia ben oltre le 300mila presenze solo per i biglietti venduti. Ai quasi 60mila di ieri, infatti vanno sommati i 58079 attesi oggi, i 55150 di venerdì e 49466 di domenica; per non dire di sabato che è già da tempo sold-out con 80mila tagliandi.

Oltre 19.000 persone sono arrivate ieri in treno a Lucca: 7990 da Firenze, 7025 da Pisa, 3500 da Viareggio, 620 da Aulla. Oltre al normale lavoro di supporto al controllo del traffico la Polizia Municipale ha rimosso per divieto di sosta 8 veicoli (4 in viale Cavour e 4 in via Tinivella), multando per divieto di sosta 25 veicoli in totale. Le attività di controllo dei nuclei di Polizia urbana e Polizia commerciale si sono concentrate sul commercio itinerante in centro storico, prima periferia e parcheggiatori abusivi. Un presidio continuo ha interessato la zona del cimitero urbano. Elevate 15 sanzioni per commercio abusivo con altrettanti sequestri amministrativi della merce. Infine una bambina di 13 anni che si era smarrita nel centro storico è stata ritrovata.

La pioggia ha disturbato forse più di ogni altra cosa e oggi pomeriggio scatta l’allerta arancione. Stamani si terrà una riunione con il sindaco in cui saranno appunto valutate le criticità relative all’allerta arancione annunciata dal Centro meteo della Regione Toscana. Tornando alle proteste, da segnalare quelle per i 2 euro richiesti per usare i bagni pubblici gestiti da Metro all’Ufficio informazioni turistiche piazzale Verdi. Una cifra ritenuta da molti esosa, anche se, va detto, in linea con i rincari che in questi giorni toccano un po’ tutta la citta: in alcuni bar il caffè è arrivato a 1,50 euro nel volgere di una notte.