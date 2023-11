Lucca Comics primo giorno: la diretta, ospiti e sorprese

11:13

Tajani: "Non bisogna politicizzare la cultura"

«È una scelta loro, io faccio le mie scelte e rispetto quelle degli altri. La cultura e l'arte non possono mai essere politicizzate. Bisogna sempre pensare alla manifetaszione dell'artista. Se politicizziamo anche gli artisti non diamo un buon esempio. Le istituzioni sono istituzioni, gli uomini di cultura sono uomini di cultura, altrimenti che facciamo, siccome c'è la guerra tra Russia e Ucraina non leggiamo più Dostoevskij?». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell'inaugurazione di Lucca Comics & Games a Lucca, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano degli artisti, come Zerocalcare, che hanno deciso di non partecipare al festival in polemica con il patrocinio da parte dell'ambasciata di Israele in Italia.