Lucca Comics 2023, al via un’edizione da Oscar: tutti gli appuntamenti di oggi

Lucca, 1 novembre 2023 – In una città già ieri invasa da tanti visitatori, molti dei quali stranieri e dopo la lunga scia di polemiche degli ultimi giorni, oggi Lucca Comics & Games prende ufficialmente il via con la cerimonia di apertura, alle 11, al Teatro del Giglio, mentre già dalle 9 saranno aperti al pubblico padiglioni e sale incontri ed eventi, pronti alla prima invasione di pubblico. Oltre 54mila, a ieri sera, i biglietti venduti per la giornata di oggi, su un totale che superava quota 290mila.

Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali: in rappresentanza del governo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani; il presidente della Regione Eugenio Giani, il presidente della Provincia Luca Menesini e il sindaco Mario Pardini. Ci saranno naturalmente l’amministratore unico di Lucca Crea, Nicola Lucchesi e il direttore di Lucca Comics & Games, Emanuele Vietina, che condurrà l’evento.

Ospite straordinario, invece, sarà il regista e sceneggiatore francese, premio Oscar, Michel Gondry, che nel pomeriggio incontrerà i fan al cinema Astra. Nel corso dell’evento, inoltre, ci sarà spazio per la presentazione dei francobolli ordinari della serie tematica “Il patrimonio artistico e culturale italiano“ della Giornata della Filatelia, dedicata agli Amici di Penna di “Mare fuori“, alla presenza dell’attore Vincenzo Ferrera, del cast della celebre serie tv e dei rappresentanti di Rai e di Poste Italiane. Al termine della cerimonia, la tradizionale visita guidata da Vietina e dallo staff di LC&G, per le autorità civili e militari, delle principali strutture della manifestazione.

A partire da oggi, intanto, tutte le mostre espositive di palazzo Ducale (Asaf & Tomer Hanuka, Usamaru Furuya, AkaB, Luis Royo & Romulo Royo, Amélie Fléchais, Garth Ennis, Fumetti nei Musei) e palazzo delle Esposizioni (J.R.R. Tolkien e Howard Chaykin) saranno aperte dalle 9 alle 19 solo per i possessori del biglietto giornaliero o abbonamento. Visitabili con biglietto anche “Graphic Novel Theater: 20 anni di Blankets “, nel foyer del Giglio; “MinaLima: Makers Of Magic“, nella chiesa di San Cristoforo; “Magic: the Gathering 30“ e “Lillo Petrolo - Viaggio al centro del modellismo“, a palazzo Arnolfini; “Frazetta’s Legacy“, al padiglione Games; “Creamy Mami“ al Japan Palace (Polo Fiere). Gratuite invece le mostre su Dino Battaglia (chiesa dei Servi), Concorso Lucca Junior (Real Collegio) e Ken Katahama (locali parrocchiali di San Pietro Somaldi).

