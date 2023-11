Lucca Comics & Games, Bonelli tra anniversari e novità. Omaggio a Julia. E spunta un sosia di Fedez

Lucca, 4 novembre 2023 – Condotto da uno spumeggiante Michele Masiero (direttore editoriale) si è svolto l’incontro con la Sergio Bonelli Editore che al Teatro del Giglio ha presetato le sue produzioni. Ovviamente i grandi classici accanto a nuove sfide. Partenza con due gradi disegnatori come Claudio Villa e Fabio Civitelli per i 75 anni di Tex, poi la celebrazione dei 700 numeri di Zagor con la copertina “variant” realizzata dall’artista israeliano Asaf Hanuka. Spazio a Martin Mystère con il creatore, il grande Alfredo Castelli, a Nathan Never e al suo incontro con lo stesso Mystère e alla nuova avventura con l’astronauta Luca Parmitano. Tra le novità, c’è certamente Mr Wolf personaggio liberamente ispirato a Fedez le cui avventure puntano i riflettori sul mondo della finanza. Celbrato anche il Gran Guinigi vinto da “Eternity” di Bilotta. Nell’evento, accompagnato dalla band “Gruviera” sul palco anche Barbara Baraldi, nuova curatrice di Dylan Dog. Annunciata la seconda serie del cartoon di Dragonero e celebrati i 25 anni di Julia, con un premio da parte del Comune e di LuccaCrea a Giancarlo Berardi, creatore della popolare criminologa.