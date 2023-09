“Comics“, crescono le alleanze. Ecco Radio Deejay e OnePodcast

Lucca, 14 settembre 2023 – Radio Deejay e OnePodcast arrivano a Lucca Comics & Games, in veste rispettivamente di entertainment partner e podcast partner, abbracciando appieno lo spirito della prossima edizione, in calendario dall’1 al 5 novembre, e unendosi alla grande community di appassionati di fumetto, gioco, videogioco, anime, manga, narrativa fantasy, cosplay, serie tv, all’insegna del claim 2023 “Together”.

Lo faranno in grande stile con moltissime attività e sorprese, offrendo non solo un racconto inedito della manifestazione che accompagnerà tutti gli ascoltatori e i fan, ma anche con grandi momenti di intrattenimento e incontri speciali. Una squadra eccezionale sarà presente a Lucca per cinque giorni di diretta da piazzale Verdi, dove sarà stazionato il mitico truck della radio. Ai microfoni si alterneranno: Linus e Nicola Savino con il team di Deejay Chiama Italia; Nikki, Federico Russo e Francesco Quarna porteranno un po’ d’estate nell’ “ottembre” lucchese con il loro Summer Camp; Gianluca Gazzoli proporrà il suo stile inconfondibile con Gazzology; infine, Francesco Lancia e Chiara Galeazzi saranno protagonisti con Il Terzo Incomodo e Ciccio e Chiara.

Per l’avvicinamento al community event più atteso dell’anno, sono previste “incursioni” nel palinsesto della radio con diversi ospiti, anche non convenzionali, commenti in diretta, tanti gadget e la possibilità per gli ascoltatori più fedeli di partecipare a Lucca Comics & Games.

Prossimamente saranno svelati anche gli appuntamenti speciali con le voci e gli autori di OnePodcast, la content factory da 15 milioni di streaming al mese, ma anche tante altre attività, anteprime assolute e momenti speciali per il pubblico appassionato di LC&G. Per non perdere nemmeno una notizia: www.deejay.it/topic/lucca-comics-games/.

Lucca Comics & Games ha inuaugurato da pochi giorni anche il server Discord, un nuovo canale permanente per unire una volta di più la manifestazione con la sua community, nel segno del tema cardine dell’edizione di quest’anno, Together. E proprio insieme, tutti gli appassionati del community event, vecchi e nuovi che siano, potranno ritrovarsi in un luogo sicuro e inclusivo per condividere pensieri, opinioni, emozioni oltre che giocare insieme e conoscere più da vicino i volti che animano Lucca Comics & Games ’23 che si avvicina a grandi passi.