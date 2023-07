Lucca Comics & Games, si rinnova la partnership con il gruppo QN

Firenze, 29 giugno 2023 – Secondo anno consecutivo della partnership tra Lucca Comics & Games e i quotidiani del gruppo QN (La Nazione-Il Resto del Carlino- Il Giorno). Nel suo intervento nel corso della presentazione di Lucca Comics & Games, la direttrice del gruppo QN, Agnese Pini, sottolinea che “quella con Lucca Comics è una delle partnership più importanti per noi”. Pini ricorda come durante Lucca Comics 2022 “le porte della nostra redazione sono state sempre aperte, per interviste e incontri con autori”. E così sarà anche in questo 2023.