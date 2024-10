Comics: disponibili mille posti per giovani

Una giornata di reclutamento al lavoro organizzata da Informagiovani insieme alle principali agenzie per il lavoro del territorio, con lo scopo di assumere temporaneamente fino a 1000 giovani maggiorenni da impiegare durante le cinque giornate di Lucca Comics and Games.

Tutto questo accadrà giovedì prossimo 3 ottobre al Centro civico di San Vito (traversa prima di via Giorgini, vicino alla scuola elementare) dalle 9 alle 14. Una mattinata in cui saranno effettuati colloqui per permettere a ragazzi e ragazze del territorio di fare un’esperienza lavorativa temporanea all’interno del Festival del fumetto che si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre a Lucca.

“Siamo veramente soddisfatti di questa collaborazione fra Informagiovani e il festival Lucca Comics and Games – spiega l’assessore all’Urp Moreno Bruni – . Come amministrazione comunale ci siamo impegnati fin da subito a rendere più efficace e capillare la presenza dello sportello dedicato ai giovani, soprattutto nell’ambito lavorativo che è uno dei temi più sentiti da chi ha terminato gli studi o da chi ancora studia ma vuole avere una qualche forma di reddito personale“.

“Nel caso specifico di Lucca Comics si tratterà di un’esperienza limitata alle cinque giornate del festival, che crediamo potrà essere particolarmente interessante soprattutto per tutti quei giovani studenti maggiorenni che desiderano far parte, sia pure per alcuni giorni, di un’organizzazione che gestisce il festival del fumetto più grande d’Europa”.

Le figure per le quali si cercano giovani ragazzi e ragazze sono quelle di hostess/steward, di addetti al controllo accessi, di addetti all’infopoint, di addetti alla cassa, di facchini, autisti e carrellisti. Durante la mattinata del 3 ottobre le agenzie Etjca, Gigroup, Maw, Manpower, Synergie, Staff e Umana saranno presenti con le loro offerte di lavoro e raccoglieranno le candidature dei partecipanti. I giovani interessati dovranno portare il proprio curriculum vitae aggiornato in 7 copie cartacee e in formato digitale (Pdf). E’ gradita la prescrizione che si può fare collegandosi al sito www.luccagiovane.it

Per informazioni telefonare al numero 0583 442319 del Comune di Lucca oppure inviare un messaggio su Whatsapp al 333 3735977.