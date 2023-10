Lucca Comics da brivido. Già 220mila i biglietti venduti

Lucca, 15 ottobre 2023 – A poco più di due settimane dal via, Lucca Comics & Games 2023 raggiunge la quota di 220mila biglietti venduti, facendo inevitabilmente presagire venti di “sold out“, a partire dalla data di sabato 4 novembre, per la quale la cifra aggiornata ha ieri sera tagliato il traguardo delle 65mila unità. Praticamente pari i numeri del 2 e del 3 novembre, giorni feriali che si attestano a 43mila, così come sostanzialmente uguali sono i 36mila tagliandi staccati per il giorno di apertura del 1° novembre e per quello di chiusura di domenica 5 novembre.

Ma ci sono ancora a disposizione più di quindici giorni per far lievitare i numeri e questa edizione di Lucca Comics & Games, con il suo claim “Together“, sembra avere tutta l’intenzione di battere record su record. Di sicuro il termometro dell’interesse del pubblico, di quella che viene chiamata giustamente la “Community“ di LC&G, segna davvero febbre alta. Merito evidentemente delle proposte, delle novità e degli ospiti che lo staff di Lucca Crea è riuscito a mettere in piedi: sono infatti decine e decine i nomi di star italiane e internazionali e nazionali già annunciate.

Tra gli ospiti, solo per l’area fumetto, ben 250 disegnatori italiani: saranno a Lucca, tra gli altri, Zerocalcare, Pera Toons, Gipi, Milo Manara, Sio, Leo Ortolani e il “nostro“ Simone Bianchi. Stella interrnazionale tra tutte, quella del re del fumetto americano Frank Miller, ma non sono da dimenticare altri grandi nomi quali Luis Royo & Romulo Royo, protagonisti di una splendida “personale“ nella Galleria Ammannati di Palazzo Ducale o dei fratelli Asaf & Tomer Hanuka, autori del poster della manifestazione e anch’essi in mostra nella Sala Staffieri di Palazzo Ducale.

La lunghissima lista dei personaggi popolari che incontreranno il pubblico prosegue con il comico e attore Lillo (che proprio a Lucca, come disegnatore di fumetti, ha iniziato il suo fortunato cammino), la regina delle sigle tv Cristina D’Avena, i fratelli Guido e Maurizio De Angelis, ovvero gli Oliver Onions, musicisti ufficiali dei film di Bud Spencer e Terence Hill, fino a Max Pezzali, che però sarà a Lucca Comics & Games “solo“ in veste di autore, il 1° novembre, al Teatro del Giglio, per presentare un suo Comic Book.