Combattere le emergenze. Un nuovo mezzo speciale: "Veicolo indispensabile"

L’Unione Comuni Garfagnana, presieduta da David Saisi, ha provveduto all’acquisto di un Ford Range Wildtrak, 4x4 e cinque porte, che ha la caratteristica di avere installata, nella parte posteriore, una cellula hard-top ovvero una sorta di "slitta estraibile" che permette, alle due squadre di antincendio boschivo (Aib) con 5 posti, che l’abitacolo è in grado di ospitare, di intervenire sull’intera Regione con tutta l’attrezzatura necessaria per le operazioni di estinzione delle fiamme e poi per gli interventi manuali di bonifica. La chiave del nuovo mezzo è stata consegnata, ieri, dal presidente dell’Unione Comuni Saisi al responsabile dell’Ufficio Aib presso l’hangar in località Orto Murato di Castelnuovo.

"Si tratta - ha spiegato il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana David Saisi- di un veicolo indispensabile che integra e completa la dotazione operativa, in particolare per le operazioni di bonifica e negli interventi su incendi boschivi per tutto il territorio di competenza dell’Ente, ma disponibile, su richiesta della Regione Toscana, anche per l’intero territorio regionale". Si incrementa così il parco mezzi dell’Unione Comuni Garfagnana che, per il servizio antincendio, già può contare su due autobotti, due pick-up tsk, ovvero con moduli antincendio con motopompa, un mezzo tecnico per il direttore delle operazioni ed altri di supporto come il Land Rover e il Ford Ranger. L’Unione Comuni, su delega della Regione Toscana, gestisce il Servizio Antincendio su tutta la Garfagnana. Tramite i propri uffici si occupa di progettazione e gestione dell’assetto territoriale e bonifica e gestione patrimonio forestale, concessioni e cartografia. L’Ente ha a disposizione cinque direttori delle operazioni che, a rotazione, contribuiscono a garantire la reperibilità 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno. In ogni periodo dell’anno sono poi reperibili squadre di operai forestali. Al momento l’Ente può contare su 17 operai abili per un totale di otto squadre Aib.

Il presidente Saisi ha ricordato poi che fino al 31 agosto c’è il divieto di bruciare i residui vegetali, agricoli e forestali, per il pericolo di incendi boschivi. Il presidente Saisi ha colto anche l’occasione per invitare tutti i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della sala operativa regionale 800 425 425, al fine di contribuire ad una efficace azione di contrasto degli incendi e quindi di salvaguardia dell’ambiente, che rappresenta il valore primario del nostro territorio. La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia.

Dino Magistrelli