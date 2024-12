"Colora il tuo presepe". L’iniziativa

Dopo il grande successo ottenuto dallo storico Laboratorio Arte Barsanti in occasione delle Giornate FAI di Primavera 2024, il Gruppo FAI Media Valle ha deciso di rinnovare la collaborazione con l’esperto artigiano Simone Fiori organizzando nella giornata di domenica 15 dicembre l’evento "Colora il tuo Presepe". Il Laboratorio Arte Barsanti esiste dal 1900 e da allora non ha mai cambiato il suo aspetto. In questo luogo rimasto fermo nel tempo che rappresenta l’ultimo presidio della lavorazione artigianale del gesso, si pratica ancora oggi l’arte del figurinaio, un mestiere che ha fatto la storia della Media Valle del Serchio, nonché della famiglia di Simone Fiori, l’ultimo di un’intera generazione di figurinai dai quali ha ereditato la sapiente maestria. I turni di visita, di massimo 10 persone, partiranno circa ogni ora dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18 della giornata di domenica 15. La visita con laboratorio di durata 60 minuti circa sarà disponibile alle ore 11.30, 15.30, 16.30. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere la storia dei figurinai e osservare tutte le fasi di lavorazione delle figurine in gesso. Per completare il percorso, si potrà visitare il presepe sottotetto, che tra le figurine e le scenografie interamente realizzate a mano e lo spettacolo di musiche e luci, riesce a sprigionare tutta la magia del Natale. Inoltre, per rendere ancora più speciale la giornata, sarà possibile "toccare con mano" il lavoro dell’artigiano cimentandosi nella pittura di una natività in gesso alta 15 cm che ciascun "artista" potrà poi portare a casa in ricordo dell’esperienza. L’evento è aperto a tutti su prenotazione e prevede il versamento di un contributo minimo a partire da 5 euro per la sola visita e 15 euro per la visita con laboratorio creativo. Per partecipare è necessario prenotarsi su faiprenotazioni.fondoambiente.it o all’indirizzo e-mail [email protected].

Marco Nicoli