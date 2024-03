“Collezionando“ da record. Bel successo per il festival

Grande successo per l’edizione 2024 di Lucca Collezionando. Per due giorni il Polo Fiere si è animato di tutte le sfumature della cultura vintage-pop: si chiude la settima edizione del grande appuntamento dedicato al fumetto, al gioco da collezione e alle forme di intrattenimento “analogico” e vintage nelle loro declinazioni più slow. Una manifestazione unica nel suo genere, nata per chi vuole vivere le proprie passioni assaporandone ogni momento o scoprirne di nuove. Famiglie, appassionati di ogni età, giovani lettori e giocatori, intenditori di tavole originali e di carte da collezione si sono trasformati in una gioiosa comunità. L’edizione 2024 del festival è stata la più ricca in assoluto: 154 espositori, 20 diverse realtà editoriali, 44 fumetterie, 8 stand dedicati a collezionabili e vintage toys.

E ancora oltre 60 artisti e più di 500 metri quadri dedicati al mondo del gioco, 7 mostre e omaggi artistici. Inoltre, decine di incontri, gli appuntamenti al PalaDedicando e agli stand con firmacopie e sketch. Da evidenziare la presenza degli ospiti internazionali Svetlin Velinov e l’artista giapponese Yoshiyasu Tamura, che ha donato una sua opera all’Area Performance.

Protagonisti anche Carlo Lucarelli e Guido Silvestri, in arte Silver, protagonisti della speciale due giorni.