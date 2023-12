Collaudatore strumentazione elettronica e un fabbro

1 collaudatore di strumentazione elettronica. Addetto/a alle attività tecniche di collaudo per montaggio/installazione elettrica di macchine/impianti automatici ed il successivo collaudo/commissioning/avviamento presso il cliente finale. Lavoro a tempo indeterminato, zona di lavoro: Capannori. Richieste: esperienza, diploma di istituto professionale o ITI, disponibilità a trasferte estere.

Per candidarsi contattare il tel. 0583.469102.

1 fabbro. La persona ricercata dovrà occuparsi di produzione di arredi in ferro, riparazione e restauro oggetti in ferro. Richieste: esperienza nella mansione. Lavoro a tempo indeterminato. Retribuzione mensile lorda 1.400. euro. Per candidature: 335.5485585. E-mail: [email protected].