“Coi fumetti si Mangia“. A San Romano l’area food

Durante Lucca Comics & Games, quest’anno piazza San Romano (ex Scuderie Ducali) diventerà il presidio di Foodmetti - Artisti delle tavole, un’area del festival che per il secondo anno, sposa le "nuvolette" con le nuvole di vapore della cucina, legando piatti e fumetti.

Presentato ieri alla Cittadella della Pesca nella splendida cornice del ristorante Portus di Viareggio, il programma appare ricco di show cooking, eventi e presentazioni.

All’interno degli spazi di Foodmetti sarà allestita la mostra "Coi fumetti si Mangia", realizzata con Alessi, esponente di punta tra le Fabbriche del design italiano, e dedicata alla collaborazione più che ventennale con l’artista e autore di fumetti Massimo Giacon: con più di 100 pezzi tra progetti, prototipi e studi. Tantissimi gli ospiti, a cominciare dai soci fondatori dell’iniziativa Giuseppe Camuncoli e C.B. Cebulski e dallo scrittore Marco Malvaldi, che insieme all’esperta di giochi da tavolo, Samantha Bruzzone e all’illustratore Lorenzo Fornaciari, presenteranno in anteprima una versione d’autore del famosissimo gioco Cluedo (Hasbro Inc), nato grazie alla collaborazione con Winning Moves.

Si potrà giocare con un’edizione speciale di Trivial Pursuit (Hasbro Inc.) sul cibo e sulla cucina, presentata da Cristiano Tomei, curata da Carlo Spinelli e illustrato da Giuseppe Camuncoli. In questa aera, saranno disponibili i dolci realizzati appositamente dall’Atelier Damiano Carrara dedicati ai fumetti Paprika di Mirka Andolfo e Rat-Man di Leo Ortolani, e sarà anche l’occasione per festeggiare il decennale di Meatball Family, la catena di ristoranti fondata da Diego Abatantuono, il quale per l’occasione diventerà per la prima volta protagonista di un esclusivo albo a fumetti prodotto da saldaPress, e scritto da Emiliano Pagani e disegnato da Daniele Caluri. Dieci disegnatori declineranno il personaggio di Diego Abatantuono - protagonista del marchio di Meatball Family - e le sue inconfondibili polpette in dieci illustrazioni d’autore.

Lo chef Cristiano Tomei preparerà piatti speciali per 120 coperti, tutti i giorni dalle 12 alle 16,30 e un bar attivo dalle 919. Grazie alla collaborazione con Alessi verrà offerto al pubblico di Foodmetti un live painting show, in cui dieci autori decoreranno dal vivo i piatti della collezione Mami e le mug della serie PlateBowlCup, che in parte saranno donati per l’asta di beneficenza organizzata da Lucca Comic & Games il 5 novembre, alle 15,30, nel Padiglione Carducci.