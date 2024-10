Cocaina dentro l’auto. Arrestato con 14 dosi

Ancora un arresto per spaccio di cocaina, l’ennesimo nel giro di pochi giorni. Sabato pomeriggio, a Lucca, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della stazione di Nozzano hanno tratto in arresto un 37enne albanese, domiciliato nel comune di Signa, regolare sul territorio nazionale, con precedenti penali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ il terzo arresto in poco più di un mese che i carabinieri della Compagnia di Lucca eseguono nella zona ovest di Lucca, dopo avere intensificato i controlli a seguito di diverse segnalazioni per attività di spaccio.

Il 12 agosto scorso a Balbano i Carabinieri della Sezione Radiomobile avevano arrestato un giovane nordafricano, trovato in possesso di 24 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 30 grammi e circa 1.800 euro verosimilmente provento di spaccio. Lo scorso 30 agosto, a Maggiano, nuovamente i Carabinieri della Sezione Radiomobile avevano arrestato un 24enne marocchino con 1,6 grammi di eroina, 17 grammi di cocaina e 400 euro verosimilmente provento di spaccio.

Alle ore 15.30 di sabato scorso, in via di Filettole di Nozzano Castello, i Carabinieri della Stazione di Nozzano, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato una Mazda 6 di colore nero, ferma sul ciglio della strada, con a bordo un uomo che al passaggio dei Carabinieri ha manifestato un certo nervosismo. Considerato che il soggetto era sconosciuto e che la zona era stata segnalata come una possibile “zona di spaccio”, i Carabinieri hanno deciso di procedere a un controllo.

Mentre i militari si avvicinavano al conducente, poi identificato nel 37enne albanese, questi ha cercato di disfarsi di un incarto prelevato da un vano del cruscotto dell’auto, prontamente recuperato dai militari. All’interno del piccolo “fagotto”, i militari dell’Arma hanno trovato 17 grammi di cocaina confezionati in 14 involucri di cellophane; la successiva perquisizione personale ha consentito di recuperare anche oltre 300 euro, ritenuti provento delle attività di spaccio. L’arrestato, dopo le formalità di legge, è stato portato nella casa circondariale di Lucca. Il giudice ha poi disposto per lui l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria a Signa.