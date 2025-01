Coach per Pmi. Il Comune apre il bando

AAA cercasi "allenatori" di giovani aziende per guidarle verso la transizione e conversione ecologica in un’ottica di economia circolare. L’amministrazione comunale ha emesso un avviso per creare un elenco di "coach" per l’erogazione dei servizi di assistenza e guida, necessari alle medie e piccole imprese, che prendono parte ai laboratori territoriali del progetto "Open Circular - Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2021-2027 dell’Unione Europea", di cui Capannori è partner. Capofila del progetto è la Camera di Commercio del Var a Tolone e l’obiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere la competitività e la transizione verde delle piccole e medie imprese, nell’area transfrontaliera, introducendo innovazioni organizzative, di processo, di prodotto/servizio e di marketing basate sull’economia circolare. I coach selezionati saranno 5 e dovranno seguire direttamente il singolo partecipante, attraverso un processo strutturato di sessioni "one to one" in presenza o da remoto fornendo il miglior supporto per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’impresa, così come rivisti e aggiornati sulla base dei feedback e dei suggerimenti espressi dagli esperti. Possono presentare domanda professionisti e liberi professionisti in possesso di Partita d’IVA operativa; prestatori d’opera non soggetti a regime IVA; imprese private o organismi pubblici, iscritti nei registri della camera di commercio. Le domande, redatte sugli appositi moduli allegati all’avviso, possono essere presentate fino al 28 febbraio 2025 sul sito web del Progetto Open Circular e su quelli istituzionali dei partner. B.D.C.