Club alpino di Castelnuovo. Rieletto il consiglio direttivo

La sezione Garfagnana ’’Roberto Nobili’’ del club alpino italiano di Castelnuovo ha rinnovato il consiglio direttivo per il prossimo triennio. Presidente è stato eletto Gabriele Turri. Riconfermata Simona Magera alla vice presidenza così come rieletti consiglieri i soci Alessandra Dini, Danilo Musetti e Alessandro Bonini. Quattro i nuovi consiglieri eletti: Alessandro Fontanini, Antonio Moscardini, Franca Nutini e Riccardo Tortelli. Rieletti anche i revisori dei conti: Roberto Biagioni, Alessandro Biagioni e Jenny Viviani. E’ stata confermata Anna Giovannetti per la carica di segretario ed eletto Massimo Rossi per la carica di tesoriere. Anche i candidati non eletti si sono messi a disposizione per offrire il loro tempo: Giulio Giannotti per il Gruppo Speleoclub Garfagnana, Pietro Taddei per la Scuola, Maria Susanna Cabras per il Gruppo Grandi Carnivori, Graziano Dini per Sentieristica e rapporti con il Gruppo Trekking Pegaso di Bagni di Lucca, Andrea Pierotti per il tesseramento, Aldo Poli per la segreteria e, insieme a Pietro Bonucci, per il Gruppo Infrasettimanale. Le attività sono visibili sul sito www.garfagnanacai.it.

Dino Magistrelli