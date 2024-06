Claudio Ferrarese nuovo d.s.. Manca solo l’ok di Bulgarella

Dopo lunga ed attenta riflessione Andrea Bulgarella sembra abbia deciso di affidare la gestione del calcio mercato rossonero a Claudio Ferrarese, veronese di 46 anni, già capo scouting di Frara nella passata stagione. Per l’ex centrocampista scaligero si tratterebbe della prima esperienza tra i professionisti. In precedenza, infatti, Ferrarese è stato diesse del Levico Terme, società trentina di serie D, quindi nel Sona, sempre in D ed infine nel Vigasio, club scaligero di Eccellenza.

Ma dovrà essere ovviamente il presidente, dopo che sarà rientrato dalla Sicilia, ad ufficializzare l’ingaggio dell’ex capo scouting rossonero della scorsa stagione. Molti e complessi i "nodi" che dovrà cercare di sciogliere il futuro direttore sportivo della Lucchese, quelli legati alla cessione di quei tre-quattro giocatori che per un verso o per l’altro non rientrano più nei piani.

Non è da escludere che la società si trovi nella necessità di… accompagnare con un incentivo in denaro, la loro partenza, a meno di concrete richieste. Questa, dunque, sarà la priorità che attende Ferrarese. Soltanto dopo che sarà sfoltita la "rosa", allora la Lucchese potrà cominciare a pensare ai rinforzi, che riguarderanno soprattutto il settore avanzato.

Non è un mistero che il presidente Bulgarella, un imprenditore abituato a vincere nel suo lavoro, voglia mettere a disposizione di Gorgone un centravanti da più di 10 gol (il nome più gettonato rimane quello del trentaseienne fiorentino Di Carmine in forza però al Catania), più altri due esterni giovani.

Ma per arrivare a Di Carmine sarà necessario il… contributo da parte del club etneo, dal momento che il bomber ha un ingaggio molto, troppo alto, per le tasche rossonere. Sembra che negli ultimi giorni la società, sia pure con grande ritardo, abbia proposto un prolungamento del contratto al difensore Benassai, che assieme a Tiritiello, due stagioni orsono, ha costituito la coppia difensiva centrale più forte della serie C. Nel campionato scorso Benassai è stato penalizzato dalla pubalgia, ma se ha recuperato al meglio, rimane un difensore di grande affidabilità. Ma la trattativa è in salita. Su questo ed altro, dovremmo saperne di più una volta che si sarà insediato in sede Claudio Ferrarese.

Intanto il regolamento relativo agli organici delle squadre partecipanti al campionato di Serie C subirà una variazione significativa nella prossima stagione: rispetto ai 24 calciatori dello scorso anno, si scenderà a un massimo di 23 giocatori "Over" da inserire nella lista che verrà presentata alla Lega Pro.

Potranno invece essere inclusi illimitatamente i calciatori formatisi nel settore giovanile e nati dal 1 gennaio 2002. Per la precisione infatti si passerà da un 24+1, ad un 23+1 (un classe 2002 con due anni di settore giovanile).

L’altra strategia potrebbe essere quella di tenere in lista 21 giocatori di movimento e solo 2 portieri, con il terzo portiere fuori lista, ricordando che si può "giocare" con quest’ultimo che può essere inserito o tolto ogni settimana.

Emiliano Pellegrini