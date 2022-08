Claudia Fontana eletta presidente Rinnovate le cariche dei Fratres

Per la prima volta i Fratres di Montecarlo “Alberto Tintori“, avranno una presidentessa, come accaduto in primavera anche per un’altra associazione storica del paese fondato da Carlo IV di Boemia, la Pro Loco. Per i donatori di sangue sarà Claudia Fontana (nella foto), donatrice dal 1997. Questa la decisione durante le riunioni per il rinnovo delle cariche sociali e del direttivo. Durante l’assemblea è stata definita la squadra che resterà in carica per i prossimi quattro anni: un mix di gioventù ed esperienza nel volontariato.

Infatti, come vicepresidente è stato nominato Massimo Carrara, già presidente del gruppo in passato. Confermata Paola Simoniello come economo, mentre subentra Simona Bonelli in veste di segretario. Completano la squadra Marco Pallini, Andrea Petruzzi, Giacomo Franceschini, Marco Carrara, Daniele Stefanini, Francesco Menchini, Franca Carmignani, Emanuele Lombardi e Claudia Parisi. Si confermano consiglieri onorari Francesco Petruzzi, Luciano Marchesini e Teresa Pardini.

Continuerà l’attività di promozione e diffusione dell’importanza della donazione del sangue, parzialmente sospesa a causa della pandemia, esigenza fondamentale specialmente durante il periodo estivo, quando c’è particolare carenza.

M.S.