"Classifica cannonieri girone B: Shpendi in testa, ex rossoneri in lotta per il podio" A un giorno dalla fine del campionato, 19 calciatori nel girone B hanno segnato almeno dieci gol. In testa Shpendi del Cesena con 20 reti, seguito da Morra del Rimini con 19. Due ex giocatori del Milan, Panico e Petrovic, si distinguono tra i migliori marcatori. La classifica potrebbe ancora cambiare nell'ultima giornata.