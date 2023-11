Cittadinanza attiva. Torna il progetto Tutor

Riparte a Capannori il progetto Tutor, per i ragazzi dai 16 ai 25 anni che intendono fare una esperienza di cittadinanza attiva. L’incontro di presentazione è previsto per lunedì 13 novembre alle 17,30 nella sala consiliare del Comune. Tra le attività principali ci sono il sostegno all’attività didattica di formazione sociale e relazionale dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio e le loro famiglie. Un percorso di crescita per i ragazzi e le ragazze volontari dato dallo stare insieme, che crea anche occasioni di aggregazione e di confronto.

Prima dell’inizio del progetto i giovani volontari parteciperanno ad un momento formativo che fornirà loro competenze specifiche e strumenti funzionali all’attività con i bambini. Inoltre potranno sperimentare altre forme di volontariato e di esperienze pratiche in collaborazione con le realtà territoriali che abbiano una spiccata rilevanza sociale, culturale ed ambientale. Il progetto vede la collaborazione degli Istituti scolastici secondari della Piana di Lucca poiché l’attività di Tutor è valida per il ‘Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento’(PTCO).

Al termine dell’incontro sarà possibile iscriversi al progetto. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Giovanili:[email protected].

"L’obiettivo è rendere i giovani soggetti attivi – spiega il vice sindaco con delega alle politiche giovanili Matteo Francesconi – ci saranno anche gite e giornate formative e ludiche".

Ma.Ste.