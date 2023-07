Cittadella dello Sport, al via i lavori Si inizia con gli interventi al Nardini

Sono partiti ufficialmente, ieri mattina, i lavori di completamento della Cittadella dello Sport a Castelnuovo. Un intervento complessivo di un milione di euro, derivanti dal Pnrr per la coesione sociale, mirato alla riqualificazione degli impianti sportivi del capoluogo e al miglioramento dell’accessibilità dell’area.

Ieri mattina, al campo comunale “Alessio Nardini“ è iniziato l’intervento di sostituzione del manto in erba sintetica. Si tratta soltanto di uno dei lavori previsti dal bando. Gli altri sono la riqualificazione del Parco “Danilo Boschi“, con la realizzazione di un campo da padel e un campo esterno polivalente da basket e baskin in resina sintetica; l’illuminazione specifica dei tre campi, quello da baskin, da padel e da calcetto con il completato delle luci; l’interdizione al traffico veicolare dell’area della Cittadella dello Sport con l’installazione di tre cancelli e la realizzazione di un collegamento pedonabile dal Campo comunale vecchio fino al Palazzetto dello Sport. Infine, la creazione di un marciapiede lungo il Serchio, con pavimentazione e staccionata, che colleghi l’area del Palazzetto allo stadio “Nardini“.

I lavori vengono eseguiti dall’azienda Sofisport di Pisa e tutti gli interventi saranno realizzati in contemporanea con termine previsto nel prossimo mese di ottobre. "Tengo innanzitutto – afferma il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi – a ringraziare l’ufficio tecnico. Il completamento della Cittadella dello Sport costituisce un altro tassello del piano pluriennale del Comune per la riqualificazione dei servizi i cittadini, che si fonda sui pilastri della cultura, della rigenerazione sociale e dello sport come chiavi di miglioramento del benessere e della vivibilità del territorio. L’obiettivo è quello di promuovere l’importanza di uno stile di vita attivo e il ruolo dello sport nell’accrescimento del benessere psicofisico non solo individuale, ma dell’intera comunità, coinvolgendo un numero crescente di utenti e rendendo le attività sportive più accessibili a tutti".

Gli interventi in programma mirano a completare ed ampliare le strutture dell’intera area, per favorire lo sviluppo della domanda di servizi sportivi ed integrarli al meglio con tutte le altre attività vitali di Castelnuovo, come quelle commerciali, turistiche, di servizio. Infine offrire un numero maggiore di attività ed incoraggiare la vicinanza alla pratica sportiva e alla socializzazione dei bambini, ragazzi ed anziani, anche delle fasce più fragili.

Dino Magistrelli