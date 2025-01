Cisterna guasta in Circonvallazione. Viabilità in tilt per tutta la mattinata

La zona nord della città è stata teatro di una mattinata complicata per la viabilità, causata da un guasto meccanico che ha immobilizzato una cisterna sulla rotatoria tra la circonvallazione e viale Civitali. Il mezzo pesante verso la tarda mattinata di ieri, diretto verso il Brennero dopo essere transitato da porta Santa Maria, si è fermato improvvisamente mentre affrontava la rotatoria, generando lunghe code e gravi rallentamenti. L’autista del veicolo, un cittadino italiano visibilmente in difficoltà per l’accaduto, ha raccontato di aver portato la cisterna a un controllo tecnico sui gas di scarico poche ore prima del guasto. L’ironia della situazione, infatti, non è passata inosservata, soprattutto agli automobilisti intrappolati nelle lunghe code che si sono rapidamente formate. Proprio perché la cisterna è rimasta ferma esattamente al centro della rotonda, causando un blocco completo del traffico nella zona nord della città. Le auto, costrette a fermarsi lungo la circonvallazione e le strade adiacenti, hanno formato serpentine di veicoli che hanno reso impossibile un deflusso regolare. Le ripercussioni sono state anche sui mezzi del trasporto pubblico e gli altri mezzi pesanti che si sono ritrovati bloccati e in ritardo su tratte cruciali.

Come se non bastasse, un ulteriore imprevisto si è verificato su viale Marti, dove un’auto in coda ha iniziato a rilasciare fumo dal cofano. Gli occupanti del veicolo hanno abbandonato il mezzo, aggravando ulteriormente una situazione già critica e costringendo gli agenti della Polizia Municipale a intervenire per gestire il doppio problema. I disagi si sono protratti per tutta la mattinata, con rallentamenti che hanno interessato anche le strade limitrofe. Gli automobilisti e i pendolari hanno dovuto affrontare lunghe attese e ritardi, sottolineando ancora una volta la vulnerabilità della rete stradale locale in caso di emergenze. La Polizia Municipale è rimasta sul posto per dirigere il traffico e cercare di contenere i danni, ma la viabilità è tornata alla normalità solo dopo un paio ore.

Rebecca Graziano