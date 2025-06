Circonvallazione di Altopascio. Dalla Provincia un milione e mezzo

Per la progettazione del terzo lotto della circonvallazione di Altopascio, il più importante, collegamento tra la Bientinese e il casello del Frizzone a Capannori, la Provincia stanzia un ulteriore milione e mezzo, con una variazione di bilancio. Il completamento della viabilità alternativa non necessita di Valutazione di Impatto Ambientale.

"La Provincia che è titolare dell’infrastruttura – commenta il presidente Marcello Pierucci – ha inserito l’intervento nelle linee programmatiche dell’Ente come opera strategica. Dopo i primi due lotti, infatti, risulta fondamentale concludere l’opera per decongestionare un nodo nevralgico della Piana dove insistono volumi impressionanti di traffico, soprattutto pesante a causa dell’alta densità di servizi e siti produttivi fino al comprensorio del cuoio e alla Valdinievole".

Sulla stessa lunghezza d’onda la sindaca, Sara D’Ambrosio: "Lo aveva annunciato a inizio maggio, quando il presidente Giani era venuto ad Altopascio per presentare la variazione di bilancio regionale dedicata alla progettazione esecutiva e cantierabile dell’opera, ora la Provincia ha approvato la variazione di bilancio per la quota parte a suo carico per la progettazione dell’infrastruttura maggiormente attesa dal nostro territorio. Ciò consentirà di fare la gara entro la fine del 2025 e poter avviare il cantiere già nel 2026".

Servirà un investimento complessivo di 40 milioni di euro.

Ma.Ste.