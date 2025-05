Comune e Fondazione Crl recuperano i vecchi Silos per un turismo culturale

Oltre il 70% di aumento delle presenze turistiche, calcolate in circa 45mila nel 2024. Altopascio avrà anche qualcosa in più da mostrare, con l’apertura dei Silos, così chiamati, in realtà gli antichi magazzini delle granaglie di un tempo.

Un percorso museale che unisce la storia, l’identità e la vocazione all’ospitalità di Altopascio, e che prenderà forma grazie alla valorizzazione congiunta dell’area dei Silos in piazza degli Ospitalieri e della Raccolta Storica conservata nel Loggiato Mediceo. È questo l’obiettivo del Comune di Altopascio, che vuole realizzare un progetto che metta insieme la storia e le tradizioni. In questo contesto, l’amministrazione comunale avvierà, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, i lavori di ristrutturazione dell’area dei silos. L’obiettivo è quello di creare un vero e proprio spazio espositivo che dialoghi con la Raccolta Storica del Loggiato Mediceo.

L’intervento prevede anche il ripensamento dell’allestimento della raccolta, con un utilizzo strategico delle nuove tecnologie, in continuità con quanto già avviato nell’ambito della tecnologia 3D, grazie alla collaborazione con il Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca. "La nostra visione è chiara: vogliamo una città viva, inclusiva e accogliente, con la cultura come pilastro fondamentale – commenta il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, – per questo investiamo nel recupero dei luoghi storici, consapevoli che Altopascio ha un’identità fortemente legata alla Francigena e all’ospitalità. Altopascio è sempre più centrale lungo la Francigena, anche grazie al lavoro delle due foresterie per ospitare i pellegrini e al ruolo che ricopriamo nell’Ufficio di presidenza dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, cosa che ci porterà prossimo anno a diventare la sede dell’assemblea generale". Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alla cultura Alessio Minicozzi: "Puntiamo anche sui giovani e sul coinvolgimento del territorio, in linea con il percorso che abbiamo avviato per diventare Città Unicef amica dei bambini e degli adolescenti. Offrire spazi museali e didattici è il modo migliore per valorizzare la nostra storia e coinvolgere tutte le generazioni".

Ma.Ste.