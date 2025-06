"Altopascio si ride". Sul palco Edoardo Leo

ALTOPASCIO

Edoardo Leo e Federico Basso per gli spettacoli, ma anche rievocazioni storiche, musica, con circa 45 eventi, di cui soltanto due a pagamento (10 euro), tutte le associazioni coinvolte, così come le frazioni. Sono i tratti principali dell’edizione 2025 del Luglio altopascese, illustrato in conferenza stampa dal sindaco, Sara D’Ambrosio e dagli assessori Adamo La Vigna e Alessio Minicozzi.

Ritorna il cinema itinerante nelle frazioni (8 e 16 luglio a Spianate, il 2 e il 9 a Badia Pozzeveri, il 5 agosto al parco Moro e il 6 agosto a Marginone), confermata per il 26 luglio al cena sotto le stella "A tavola sulla Francigena", a cura della Misericordia e nella stessa sera i fuochi d’artificio. Da luglio parte anche il Luna Park in piazza Moro.

Il clou sarà rappresentato dai due big del teatro (Leo anche del cinema) Federico Basso e Edoardo Leo, per la rassegna "Altopascio si ride". Il 13 luglio sul palco Federico Basso con "Visti dal basso", il 21 Edoardo Leo con "Ti racconto una storia". Sono le due uniche serate a pagamento, biglietti su webtic.it.

Si parte il 27 giugno con al biodiversità del lago Sibolla. Novità di quest’anno, le serate in centro che spazieranno dal venerdì alla domenica, ad esempio nostalgia musicale anni ‘90 l’11 luglio, la sfilata dei trattori il 12 quando saranno protagoniste le cover band: 883 mania e Pianeta Zero. La notte blu è prevista per il 18 luglio e il 19 Rock in Movie, quando veranno allestiti anche set cinematografici per ricreare l’atmosfera delle colonne sonora dei fil celebri che saranno eseguite. Il 24 luglio concerto del Patrono e premio Tau d’oro. Il 25 serata medievale con Convivium e il famoso Calderone, con la distribuzione gratuita della pastasciutta. L’intero e dettagliato programma lo si può trovare su www.ioscelgoaltopascio.it.

"E’ una offerta culturale e ricreativa pensata per la nostra comunità, per il piacere di stare insieme – ha commentato il primo cittadino Sara D’Ambrosio, – con la nostra storia, le nostre tradizioni". Sulla stessa lunghezza d’onda la Vigna e Minicozzi: "E’ stato fatto un grande lavoro, ci siamo legittimati, adesso ci cercano, un tessuto vivo di associazioni che lavora insieme. Il Luglio altopascese adesso attrae. La nostra filosofia è: tanti eventi, quasi tutti gratuiti, di qualità, che permettano a chiunque di partecipare".

Massimo Stefanini