Cinquemila in piazza per Cristina D’Avena

Numeri da Summer Festival. Più di 5mila persone hanno cantato e ballato con Cristina D’Avena e i Gem Boy in piazza Felice Orsi (foto in alto). La festa, organizzata dall’associazione Porcari Attiva con il patrocinio del Comune, è iniziata nel tardo pomeriggio con l’offerta di una grande varietà di street food lungo via Roma e tutti i negozi aperti.

"Ringrazio la presidente di Porcari Attiva Renata Bonacchi e un plauso particolare va alle forze dell’ordine - dichiara il sindaco Fornaciari (nella foto insieme a Cristina D’Avena) - agli agenti della Questura di Lucca, ai carabinieri della stazione di Capannori e alla nostra Polizia municipale: hanno svolto tutti un ottimo lavoro, con grande coordinazione". L’assessore Michele Adorni aggiunge: "Le associazioni sono state fondamentali. E’ anche questo il punto di forza del nostro paese e siamo felici di poterlo sottolineare ogni volta che se ne presenta l’occasione. La Croce Verde ha allestito un Pma (punto medico avanzato) con 40 volontari in fondo alla piazza, assicurando pronto intervento in caso di necessità: tutti hanno potuto trascorrere una serata spensierata nella massima sicurezza".

M.S.