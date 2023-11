Cinque premi da ’50 & Più’. Commercianti e non solo

Premio ai commercianti che davvero hanno fatto la storia della nostra città rendendola più elegante, viva e attrattiva. Il consiglio direttivo del Sistema regionale di 50 & Più non ha avuto dubbi: l’onorificenza, per quanto riguarda la nostra provincia, va a Umberto Tenucci. E, simbolicamente, a tutta la famiglia Tenucci che da più generazioni, da quando Ferdinando fece nascere in piazza S.Michele la “Cappelleria e Pellicceria”, tiene alto il nome di Lucca.

Stesso riconoscimento a Lorenzo Bertolucci Fanucchi di PorcarI, punto di riferimento per la vendita di prodotti per l’elettronica, l’edilizia e il bricolage. Si svolgerà sabato 11 novembre all’interno del complesso conventuale di San Francesco, la cerimonia di consegna per l’anno 2023 del Premio Mercurio Toscana, prestigiosa onorificenza che il Sistema regionale di 50 & Più Associazione assegna con cadenza biennale ai maestri del commercio e ad altre eccellenze toscane che si sono contraddistinte in vari campi. L’iniziativa – giunta alla sua quarta edizione – solitamente viene celebrata a Firenze: per la prima volta, il “trasloco” a Lucca proprio nel momento in cui il premio torna dopo la lunga pausa forzata imposta dall’emergenza covid (l’ultima edizione si era svolta nel 2019).

Una giornata particolarmente ricca di significato e contenuti, vista l’altissima qualità dei premiati, 48 in totale in rappresentanza delle 10 province della Toscana. Ieri mattina si è svolta a Palazzo Sani, sede di Confcommercio Lucca, la presentazione dell’iniziativa alla presenza del presidente provinciale e regionale di 50 & Più Associazione Antonio Fanucchi e del presidente di Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara Rodolfo Pasquini. La giornata di sabato – a ingresso libero per il pubblico – prenderà il via alle 10.

Tra i cinque premiati per la provincia di Lucca, anche due imprenditori e un portabandiera dello sport: quindi la presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio Marialina Marcucci, il promoter e direttore artistico del Lucca Summer Festival Mimmo D’Alessandro e il campione paralimpico Andrea Lanfri. La cerimonia di sabato sarà intervallata da alcune esibizioni: la prima a cura del Coro 50 & Più di Lucca, che eseguirà l’inno di Mameli e un’aria pucciniana. A seguire, spazio al trio Onda Acustica, musicisti conosciuti in tutta la Lucchesia e poi all’imitatore David Pratelli, volto noto al pubblico per le sue frequenti apparizioni sui canali Rai. A chiudere, esibizione degli sbandieratori della Compagnia Balestrieri di Lucca e degli Sbandieratori Città di Lucca. Attesa anche l’esibizione del musicista e interprete Giulio D’Agnello.

Laura Sartini