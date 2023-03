Cinque ‘assaggi‘ per ragazzi curiosi Le neuroscienze non hanno segreti

Un’interessante iniziativa nell’ambito della Settimana del cervello si terrà domani alle 9.30 presso il refettorio del Complesso di San Francesco. Si intitola “Assaggi di neuroscienze per ragazzi curiosi”, a cura di Davide Bottari, ricercatore in neuroscienze cognitive, e di alcuni dottorandi, in collaborazione con l’Ufficio scolastico. Cinque laboratori per far capire ai ragazzi alcuni ambiti delle neuroscienze.

"Sono stati previsti 5 laboratori interattivi – spiega il ricercatore – nel primo sarà affrontato il tema di come funzionano i nostri sensi, il secondo avrà il fine di mostrare come funziona la scienza che ci consentirà un giorno di capire chi sta dicendo una bugia utilizzando informazioni del comportamento, il terzo si occuperà di mostrare come il cervello costruisce una mappa del corpo, mentre il quarto sarà incentrato sullo studio del sonno e dei sogni e mostrerà le tecniche che vengono usate per svelare lo stato della coscienza che occupa circa un terzo della nostra vita; infine il quinto, sarà sul ruolo dell’intelligenza artificiale nelle nostre vite e il suo rapporto con il cervello. Verrà mostrato come dialogano lo studio dell’intelligenza artificiale e delle neuroscienze e come le macchine imparano a diventare intelligenti".

M.G.