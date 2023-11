Cimitero urbano: tornano visitabili le tombe delle Arcate monumentali

Per la Commemorazione dei Defunti arriva per molte famiglie un’importante novità: dopo molti anni di inagibilità, tornano visitabili le tombe presenti nelle Arcate Monumentali del cimitero di S.Anna, chiuse da decenni a causa di problemi strutturali prima e di un contenzioso con l’azienda incaricata di porvi rimedio poi.

Un’operazione voluta fortemente dalla Lucca Riscossioni e Servizi, azienda partecipata del Comune che ha anche i servizi inerenti le funzioni cimiteriali, e dalla stessa amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Pardini. Proprio in previsione della affluenza di familiari e visitatori nel periodo in cui vengono commemorati i defunti, risolto l’aspetto formale, è stata messa in sicurezza l’area per renderla fruibile per le visite. Un intervento da completare, ma si è voluto permettere a tante famiglie di poter tornare finalmente a mettere un fiore sulla tomba dei propri cari.

“Pur consapevoli che ancora c’è da fare per recuperare del tutto una parte del cimitero di S.Anna che versa in brutte condizioni - afferma il presidente di Lucca Riscossioni e Servizi Giada Martinelli -, grazie all’opera della nostra divisione dei servizi cimiteriali e di tutta l’azienda, abbiamo offerto questa opportunità ai cittadini, certi che apprezzeranno il nostro sforzo. Per il resto abbiamo comunque lavorato alla manutenzione dei 73 cimiteri, nonostante le avverse condizioni metereologiche”.

A questo riguardo il presidente dell’azienda che si occupa dei servizi cimiteriali rivolge un invito ai cittadini. “Mi appello alla proverbiale civiltà e disponibilità dei lucchesi per ridurre al minimo i problemi che abbiamo riscontrato in molti dei 73 cimiteri che abbiamo in gestione. Troviamo spesso lavandini intasati per la presenza inopportuna di fiori che ostruiscono il deflusso delle acque e situazioni simili. La maleducazione di pochi porta al danno collettivo e per questo rinnovo l’appello a tutti alla collaborazione. Abbiamo istituito una mail per le segnalazioni delle problematiche cimiteriali e ci prendiamo l’impegno a valutare e intervenire tempestivamente, chiedendo solo che le persone lascino nome e numero di telefono dove contattarle”. La mail è: [email protected]