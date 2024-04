Ciclopedalata sulle Mura. La notta si accende di rosa

Sarà una lunga notte rosa quella di martedì 7 maggio, la sera della vigilia dell’arrivo della tappa del Giro di Italia a Lucca. La sera, dalle ore 20 in poi, le famiglie lucchesi anche con i bambini, i turisti e gli sportivi lucchesi e non solo potranno partecipare a questa pedalata in città con indosso una maglia rosa (meglio se quella celebrativa con il ogo de I Gelati di Piero).

Si partità dal Caffè delle Mura alle 20.30, transitando poi dalle piazze e vie storiche del centro per arrivare di nuovo al Caffè della Mura da cui partiranno due giri delle Mura. Al termine una degustazione di salumi della ditta Tambellini e focacce offerte dallo storico Caffè che proprio quel giorno riaprirà grazie ai nuovi titolari.

Le iscrizioni, gratuite, si potranno fare presso Chrono Bikes di corso Garibaldi, ProClassicCycle in via Cesare Battisti, la palestra Ego Welness Resort di via per Sant’Alessio e Cicli Poli in piazza Santa Maria.

"L’idea – dice Claudio Rossi, già direttore generale dei mondiali di ciclismo 2013 – mi è venuta in California quando ho visto passare una carovana di un migliaio di studenti in bicicletta, di notte, con tutti fari accessi. Una lunghissima scia luminosa con un effetto ottico straordinario. L’idea – va avanti Rossi – è stata condivisa sin da subito con l’amministrazione e in particolare con l’assessore allo sport, Fabio Barsanti è stata sviluppata insieme agli amici, amanti storici del ciclismo: Pierluigi Poli, sinonimo di ciclismo a Lucca; Pierluigi Castellani, presidente della Fci di Luccam e Leonello Stefani, da anni al vertice di manifestazioni ciclistiche fra cui il giro della Toscana e la Vinaria".

L’amministrazione è stata affidata alla società Cycling Team Lucca di via Sottomonte a Guamo Lucca (e non come erroneamente riportato dalla ProClassicCycle).

A tutti gli iscritti verrà dato un nastro adesivo ad hoc che illuminerà il fanale della bicicletta di rosa e ai primi 500 iscritti anche la maglia rosa celebrativa dell’arrivo della tappa del Giro di Italia a Lucca e sponsorizzata da I Gelati di Piero.

Per l’occasione, inoltre, il piazzale di fronte al Caffé della Mura sarà illuminato in modo speciale a cura di Martinelli Luce.