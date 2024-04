Ciak in San Martino. Ilaria del Carretto diventa protagonista delle scene clou

Tra i protagonisti del film di Greenaway è entrata a buon diritto anche lei, l’eterna, bellissima Ilaria del Carretto. Ieri la troupe si è trasferita all’interno della Cattedrale di San Martino, con Dustin Hoffman ancora nel suo elegantissimo completo nocciola, cappello d’ordinanza, e tutto il fascino di una star hollywoodiana sempre più di casa per i lucchesi. I ciak non potevano trascurare l’opera straordinaria che tutti ci invidiano. Ma come qualsiasi signora di veneranda età occorrono attenzioni.

Così è stata convocata sul posto anche una ditta specializzata in movimentazione di opere d’arte, proprio per usare la dovuta cautela durante le riprese. Si tratta di scene clou all’interno del film, che coinvolgono gli attori protagonisti, quindi Dustin Hoffman e Helen Hunt.

L.S.