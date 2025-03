Chiude l’ufficio postale. Sportello unico a Fornaci

L’ufficio postale di Fornaci di Barga, in via Alcide De Gasperi, 1, resterà chiuso al pubblico dall’11 marzo al 17 luglio, ma dal 14 marzo fino al 14 luglio si potrà comunque continuare ad usufruire dei suoi servizi grazie ad un container ubicato all’esterno aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35; il sabato dalle 8.20 alle 12.35 – dotato di ATM fruibile H24. L’ufficio postale riaprirà a conclusione dei lavori, salvo variazioni di cui Poste Italiane darà tempestiva comunicazione alla clientela.

Ma che lavori verranno realizzati? Questo ufficio rientra in quelli investiti dal Progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale. A Fornaci verrò realizzato il progetto "Sportello Unico" da realizzare secondo poste nei 6.933 comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, dotati di almeno un Ufficio Postale. Così sarà anche a Fornaci.

L’obiettivo, secondo gli intendimenti annunciati da Poste per gli sportelli unici, è di dotare gli Uffici Postali interessati di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire, 24 ore su 24: "una fruizione completa, veloce, agevole e digitale dei servizi relativi a: documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie come, ad esempio, l’esonero/esenzione del Canone RAI". La fruizione ai servizi pubblici è stata prevista per mezzo di un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane. Dunque anche a Fornaci arriverà lo sportello unico del progetto Polis. I lavori inizieranno a giorni.

L.C.