Chiesa di Lunata in festa. Suggestiva cerimonia di dedicazione dell’altare

"Oggi devo fermarmi a casa tua". Con questo slogan è cominciata la visita pastorale nel capannorese da parte dell’Arcivescovo, monsignor Paolo Giulietti. Particolarmente suggestiva la cerimonia di dedicazione, così viene definita, dell’altare della chiesa di Lunata, che era stato donato dalle suore dorotee. Dopo l’omelia della Santa Messa, il porporato ha cosparso l’altare con l’olio del sacro crisma, alla presenza dei fedeli. "La chiesa anticamente era stata di sicuro dedicata, ma l’altare precedente, di legno, no e quando ce n’è uno nuovo, la liturgia prevede, appunto la dedicazione – spiega don Alex Martinelli, uno dei due parroci (l’altro è don Michele Fabbrini) della comunità parrocchiale unita di Lunata, Capannori, Tassignano, Paganico – ed è come un significato di rinnovare l’appartenenza alla comunità nel Signore. Un tempo le visite pastorali erano previste ogni cinque anni. Adesso i Vescovi si muovono molto di più sul territorio, prima era più difficile. Attualmente vengono fatte spesso, quando lo decide il Vescovo il quale passa in rassegna la comunità parrocchiale, si accerta che non vi siano problemi, interviene per migliorare laddove possibile".

"Si tratta di un momento di confronto – aggiunge don Alex Martinelli, – ma anche di incontro, Un momento importante per tutti noi. Siamo quattro realtà, ognuna con le sue caratteristiche e peculiarità". Ieri è stata protagonista Paganico, si è partiti da Lunata perché la chiesa più antica, dedicata a San Frediano. Oggi sarà la volta di Tassignano, con la visita alle suore Carmelitane Teresiane e alle Serve della sofferenza in mattinata e nel pomeriggio unzione dei malati e degli anziani. Nel pomeriggio incontro con gli animatori della liturgia, con le associazioni e cena con i giovani delle parrocchie. Domani la conclusione, con l’incontro con il sindaco, Giordano Del Chiaro e con tutto il consiglio comunale (ore 9), alle 11 Messa a Tassignano, alle 11.30 incontro con i ministri straordinari della Comunione; alle 12.30 pranzo con i presbiteri e nel pomeriggio incontro con i catechisti e gli animatori. Alle 16.30 incontro con il gruppo "Agesci Capannori uno", alle 17.30 Santa Messa di fine visita, confronto in chiesa e in serata la cena con il "porta e condividi" e quindi la conclusione.

Massimo Stefanini