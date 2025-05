“La sintesi perfetta della grande arte di Vélez è in San Martino“

“Stamani mi sono goduto una bella passeggiata in centro e davvero è stato straordinario ammirare l’intesa perfetta tra le opere di Vélez, e il contesto urbanistico e cittadino. Lucca – ha sottolineato Eike Schmidt – è un posto perfetto per questa mostra, e la selezione delle opere fa il resto, considerando che Vélez è lo scultore latino americano più importante al mondo, le sue opere sono nelle collezioni di tutti i continenti“.

“Si usa dire la quadratura del cerchio. Ecco, se mi posso prendere una licenza linguistica direi che le opere intendono ’sferificare’ il cubo. Hanno un carattere forte ma anche semplice, si fanno capire perchè la gente può girarci intorno, e rappresentano il tema dell’equilibrio tanto caro al Giambologna. C’è la mobilità, c’è il concetto del ’velo’. Invitano a sedersi sui propri piedistalli per ammirare i monumenti da angolazioni diverse. L’artista ha dato il massimo con sculture che abbracciano la città“.

Per Schmidt, anche se non c’è un percorso ideale per visitare la mostra diffusa in centro storico, il punto di convergenza è uno. “Per me la sintesi perfetta della mostra è quella dell’opera in piazza San Martino. Lì mi sono soffermato a lungo. E’ quasi un finale che dice tutto ma che allo stesso tempo invita a proseguire“.

In questi giorni saranno distribuite anche all’Info Point di piazzale Verdi le cartoline che mostrano la pianta della città punteggiata dalle 14 opere in mostra compresa appunto quella particolarmente ammirata dall’ex direttore degli Uffizi, in Piazza San Martino, dove Vélez esibisce il Núcleo en Movimiento del 2024, che rende nuovamente protagonista il preziosissimo marmo.

L.S.