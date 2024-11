Chi era Matilde di Canossa. Una donna contro i cliché

Ancora posti disponibili per assistere gratuitamente all’anteprima dello spettacolo “Matilde di Canossa, la donna che sfidò il suo tempo” nel calendario di questa settimana del terzo festival “I Musei del Sorriso”, organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Si tratta di un’altra produzione del Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca, che ha affidato a Francesco Tomei la drammaturgia di un testo su una delle donne più straordinarie del Medioevo italiano, nell’ambito dell’impegno dell’ente a valorizzare la storia del territorio attraverso i talenti artistici dello stesso, le voci che qui sono nate. Tomei, che aveva già firmato lo spettacolo teatrale “Il Ritorno” dedicato alla strage di Sant’Anna di Stazzema, anche quest’anno in coproduzione con Venti d’Arte APS porta sul palco un pezzo di storia, interpretata da Laura Martinelli. Sabato 16 novembre alle 16 al Museo civico di Barga (Arringo del Duomo), va infatti in scena “Matilde di Canossa, la donna che sfidò il suo tempo” a cura di Laura Martinelli (nella foto) e Francesco Tomei, una conferenza - spettacolo sulla figura di Matilde di Canossa nata da un’idea di Adriano Scarmozzino.

Questo progetto, presentato in anteprima a Barga, offre una lettura accessibile e appassionante della vita di Matilde di Canossa, ricordata per il suo coraggio, la sua lungimiranza politica, il ruolo cruciale che ebbe nel conflitto tra Papato e Impero. Matilde è una figura che, grazie alla sua capacità di infrangere le convenzioni del suo tempo, ancora oggi ispira generazioni, e questo spettacolo intende restituirne il fascino con un taglio fresco e vivace. Una conferenza-spettacolo per tutte le età, concepita per coinvolgere sia il pubblico adulto sia i giovani. Attraverso una narrazione leggera e coinvolgente, con inserti divulgativi a cura del drammaturgo Francesco Tomei che ha curato il testo, l’evento unisce il rigore storico all’ironia, offrendo un racconto che “strappa un sorriso” e invita alla riflessione.

In scena nella suggestiva cornice del Museo Civico, grazie al talento dell’attrice lucchese Laura Martinelli che si esibirà in un one woman show, prenderanno vita i personaggi principali della vita di Matilde: alleati, avversari e membri della sua famiglia che raccontano in prima persona l’intreccio delle vicende politiche, sociali e personali che hanno costellato l’esistenza di Matilde. Ingresso libero.