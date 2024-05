Che festa ragazzi!. Entusiasmo e premi in San Francesco splendida location

Il valore aggiunto è stato la location che ha accolto la premiazione del Campionato di Giornalismo 2024, la stupenda chiesa di San Francesco che molti studenti si sono soffermati ad ammirare anche a evento finito. Grande fair play in auditorium con i ragazzi pronti sempre ad applaudire i “colleghi“ vincitori dei premi. In particolare la scuola primaria di Porcari ha vinto il premio “Green“ rivolto a chi ha lavorato sul tema dell’ambiente. La miglior vignetta di quest’anno è stata invece quella della media di San Martino in Freddana- Pescaglia, mentre le pagine più “cliccate“ online sono state quelle della scuola media di San Leonardo che ha dunque conquistato il premio Superclick.

Il podio dei “Cronisti in classe“ edizione 2024 quest’anno è stato conquistato dalla media Buonarroti di Ponte a Moriano, al terzo posto, dalla primaria Esedra, al secondo, e, primo premio assoluto, la media Carducci del centro storico. A presentare nello splendido auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio – rappresentata dal vicepresidente Raffaele Domenici – è stato il caposervizio de La Nazione Lucca, Francesco Meucci, e il vice caposervizio Cristiano Consorti che hanno ringraziato gli sponsor, da sempre fondamentali alleati del concorso, i docenti, anima e cuore di un progetto che non ha niente di semplice né di scontato, e ovviamente loro, i protagonisti assoluti di un’edizione del concorso che resterà negli annali: gli studenti che hanno accarezzato la sfida cogliendone il vero significato. Cronisti in classe oggi, cittadini del mondo sempre.

L.S.