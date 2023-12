Cerimonia in Prefettura. Consegnate le onorificenze al merito della Repubblica

La sede della Prefettura è stata la degna ed importante cornice per la consegna, ieri mattina, delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, concesse dal Presidente della Repubblica a quei cittadini che si sono particolarmente distinti “nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari“. A consegnare l’importante riconoscimento il Prefetto Giusi Scaduto, i sindaci dei Comuni di residenza e le autorità presenti.

I momenti salienti della cerimonia sono stati sottolineati dalle intense interpretazioni da parte del coro dell’Istituto Comprensivo “G. Ungaretti“ di Lucca e dell’Ensemble “I flauti di Lucca” del Liceo Artistico Musicale “Augusto Passaglia“ – che insieme hanno anche eseguito un coinvolgente Inno d’Italia – accompagnati dagli insegnanti Lorenzo Del Grande, Agnese Manfredini, Nicoletta Fiori e Antonio Barsanti. Altrettanto appassionata, la presentazione del progetto “Un calendario per la Costituzione”, giunto alla sua 3ª edizione, degli studenti dell’Istituto Superiore di Istruzione di Barga ispiratisi ai presidenti succedutisi nella storia repubblicana per il viaggio di un anno tra i valori e i principi della Costituzione.

Il Prefetto ha, infine, rivolto un particolare ringraziamento alla Consulta Studentesca Provinciale per la sensibilità dimostrata nella collaborazione con le Istituzioni per iniziative comuni su temi di maggiore interesse per gli studenti. Di seguito dunque l’elenco delle persone della Lucchesia insignite dell’onorificenza e una breve descrizione della motivazione.

Onorificenza di Commendatore al Commissario della Polizia di Stato in quiescenza, Salvatore Bono. Ha partecipato ad importanti operazioni di polizia. Quale presidente della Sezione lucchese dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, è stato promotore, insieme all’amministrazione comunale di Altopascio, dell’intitolazione di un parco pubblico ai Caduti della Polizia di Stato. E’ stato Governatore della Misericordia di Altopascio, organizzando molteplici attività di volontariato e istituendo un poliambulatorio per consentire visite gratuite per i cittadini meno abbienti.

Onorificenza di Cavaliere al Colonnello Arturo Sessa. Comandante provinciale dei carabinieri di Lucca dal 10 ottobre 2022, si è distinto in diversi incarichi di comando in Italia e all’estero. Tra gli altri, dal gennaio 2017 al settembre 2022 gli è stato conferito l’incarico di Esperto per la Sicurezza presso la Rappresentanza Diplomatica Italiana dell’Ufficio delle Nazioni Unite di Vienna.

Onorificenza di Cavaliere a Giuseppina Micheletti. Si è dedicata fin da giovane ad attività di sostegno e di aiuto per gli altri, come infermiera volontaria nei reparti di ostetricia. Ha fatto parte della Croce Rossa Italiana ed ha aiutato, con varie donazioni la Comunità Parrocchiale di San Marco in Lucca. Con atto dell’11 settembre 2017, ha donato il palazzo di famiglia. Del palazzo ha riservato solo un alloggio per sé mentre i restanti spazi sono stati destinati alla Fondazione Crl affinché fossero accolti minori stranieri non accompagnati e ha assicurato la sua disponibilità per la gestione del bene donato, avvalendosi anche di associazioni di volontariato sociale.

Attestato di Benemerenza al merito civile ad Antonella Giannini. Volontaria della CRI di Lucca dal 2006, nel maggio 2013 ha conseguito la qualifica di Operatore Ausiliario Socio-Assistenziale con specializzazione nel settore emergenza. Il 18 dicembre 2014, richiamata dalle grida disperate della madre, ha soccorso e salvato una bambina che stava soffocando a causa dell’ingerimento di un corpo estraneo, praticandole le manovre salvavita.